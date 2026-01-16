Lichtblicke-Sterne bringen reichlich Spenden

Pro Gebäckstück gehen 20 Cent in den Spendentopf. 2750 Euro sind es aktuell. In all den Jahren sind so allein bei Kamp über 91.000 Euro für den guten Zweck zusammen gekommen. Dafür ein herzliches Dankeschön an das Kamp-Team und die Kundschaft. Die Bäckerei hat schon angekündigt, dass sie die 100.000 auch noch voll kriegen wird. Im nächsten Advent sollen die Lichtblicke-Sterne wieder die Theken, Herzen und Münder zum Strahlen bringen.