Lichtblicke-Sterne bringen reichlich Spenden
Die Aktion Lichtblicke kann sich auf die Stadtbäckerei Kamp und ihre Kunden verlassen. Seit fast 30 Jahren sammeln die NRW-Lokalradios spenden für Kinder und ihre Familien, die in Not geraten sind. Mittlerweile auch schon seit Jahrzehnten unterstützt uns die Stadtbäckerei in der Adventszeit mit dem Verkauf von Lichtblicke-Sternen. Anja Buschjost
Veröffentlicht: Freitag, 16.01.2026 08:47
Pro Gebäckstück gehen 20 Cent in den Spendentopf. 2750 Euro sind es aktuell. In all den Jahren sind so allein bei Kamp über 91.000 Euro für den guten Zweck zusammen gekommen. Dafür ein herzliches Dankeschön an das Kamp-Team und die Kundschaft. Die Bäckerei hat schon angekündigt, dass sie die 100.000 auch noch voll kriegen wird. Im nächsten Advent sollen die Lichtblicke-Sterne wieder die Theken, Herzen und Münder zum Strahlen bringen.