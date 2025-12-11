Lichtblicke Weihnachtskonzert: Über 165.000 Euro für den guten Zweck! - Michael Patrick Kelly hautnah
Michael Patrick Kelly war für die Aktion Lichtblicke am 10. Dezember zu seinem Exklusiv-Konzert in Duisburg. Was für ein Abend! Beim großen Lichtblicke-Benefizkonzert habet IHR gemeinsam mehr als 15.000 Euro für Kinder und Familien in NRW gespendet, die unverschuldet in Not geraten sind.
Veröffentlicht: Donnerstag, 11.12.2025 14:31
Michael Patrick Kelly live für die Aktion Lichtblicke
Am 10. Dezember 2025 verwandelte Michael Patrick Kelly das Theater am Marientor in Duisburg in einen Abend voller Musik, Stimmung und Solidarität – für die Aktion Lichtblicke. Beim exklusiven Weihnachtskonzert begeisterte er rund 1.500 Fans mit Hits wie „The One“ und „Run Free“, Songs seines aktuellen Albums Traces sowie stimmungsvollen Weihnachtsmomenten.
Spendenergebnis aus dem Konzert
Was für ein Abend! Beim großen Lichtblicke Weihnachtskonzert haben unsere Hörer gemeinsam mehr als 15.000 Euro für Kinder und Familien in NRW gespendet, die unverschuldet in Not geraten sind. Vielen Dank für jede einzelne Spende, jeden Beitrag und jede Unterstützung!
Großzügige Unterstützung durch die Postcode Lotterie
Ein besonderes Highlight des Abends war die unglaubliche Förderung der Deutschen Postcode Lotterie, die zusätzlich 150.000 Euro an Lichtblicke übergeben hat. Diese außergewöhnliche Summe macht einen riesigen Unterschied und hilft dort, wo Hilfe dringend gebraucht wird. Ein riesiges Dankeschön für diese großartige Unterstützung! Mit insgesamt über 165.000 Euro Spendensumme wird Lichtblicke auch in diesem Jahr viele wichtige Projekte und Familien unterstützen können.
Danke an alle, die diesen Abend möglich gemacht haben!
Was die Aktion Lichtblicke bewirkt
Die Aktion Lichtblicke ist eine gemeinsame Spendeninitiative der 45 NRW-Lokalradios, der Caritas, der Diakonie sowie zahlreicher Unterstützer vor Ort. Sie unterstützt seit über 27 Jahren Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen, die sich in außergewöhnlichen Notlagen befinden. Jeder gespendete Euro bleibt in NRW und kommt dort an, wo Hilfe dringend gebraucht wird.
Vorab
Michael Patrick Kelly spricht über das Konzert
Bereits vor einigen Jahren trat er für Lichtblicke auf - damals bei eisigen Temperaturen draußen. Dieses Jahr wird es gemütlicher: "Der Auftritt ist drinnen, es wird warm, und wir machen es entspannt. Es gibt unplugged Songs, aber auch rockige Nummern mit E-Gitarre und Schlagzeug." Neben Klassikern und Hits wie "The One" und "Run Free" bringt Kelly auch Songs seines aktuellen Albums "Traces" mit.
Besonders freut er sich auf die Weihnachtszeit: "Wir werden sicher auch Weihnachtslieder performen, die jeder mitsingen kann. Es geht darum, Lebensfreude, Hoffnung und Mut zu tanken - für ein paar Stunden den Alltag vergessen." Das Konzert verspricht eine einzigartige Atmosphäre: "Die Leute kommen mit Vorfreude, bringen ihre Liebsten mit, und am Ende sind alle wie Freunde. Musik verbindet einfach."
Über die Aktion Lichtblicke
Seit über 27 Jahren unterstützen wir zusammen mit unserer Aktion Lichtblicke bedürftige Kinder und Familien aus NRW. Wer hätte mit Start Ende der 90er Jahre gedacht, dass unsere Aktion Lichtblicke so erfolgreich sein würde? NRW-weit sind über 98 Millionen an Spendengeldern eingegangen. Damit konnten wir über 305.000 Kindern und ihren Familien wieder ein Lachen schenken.
Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten wollen wir Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient. Wir nehmen mit unserer Arbeit unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, wollen Lobby und Stimme sein und Hilfebedürftigen in Nordrhein-Westfalen tatkräftig helfen. Unbürokratisch, schnell und effektiv.