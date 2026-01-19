Liebe und Trauer in Zeitlupe - Til Schweigers «Lieber Kurt»

Hamburg/Berlin (dpa) - Wer Filme von und mit Til Schweiger mag,dürfte auch «Lieber Kurt» gut finden. Mit der Verfilmung des Romans «Kurt» von Sarah Kuttner hat Schweiger ein ernstes Thema aufgegriffen - den Tod eines Kindes, das in zwei Patchwork-Familien aufgewachsen ist. Was das mit den Angehörigen machen kann, zeigt Schweiger in den verschiedensten Facetten - ohne dabei auf die für ihn typische Handschrift zu verzichten. Das Drama aus dem Jahr 2022 läuft am Montag (19. Januar) um 23.05 Uhr auf Sat.1.

Dabei hat Schweiger weitgehend zu einer ruhigen Bildsprache gegriffen. So gibt es sowohl viele warme, sonnige Glücks-Aufnahmen in Zeitlupe als auch einige komische Szenen sowie intensive Momente voller Traurigkeit und Trauer.

Was der Verlust mit den Angehörigen macht

Im Mittelpunkt von «Lieber Kurt» steht das Paar Kurt (Til Schweiger) und Lena (Franziska Machens), das sich ein heruntergekommenes Haus auf dem Land in Brandenburg gekauft hat, um dem sechs Jahre alten Sohn von Kurt näher sein zu können. Doch das Glück im neuen Heim und mit dem Kleinen ist nur von kurzer Dauer. Denn der kleine Kurt fällt in der Schule vom Klettergerüst und stirbt.

Was macht der Verlust eines geliebten Menschen mit den Angehörigen? Wie weit geht die Trauer? Wie kommen die Betroffenen aus dem Loch wieder raus? Diese und noch viel mehr Fragen beleuchtet der Film. Dabei geht er ans Herz und trifft mitten hinein. Die Trauer der Eltern (Schweiger und Jasmin Gerat) tut beim Zuschauen durchaus weh. Schweiger lässt dabei - auch bei sich selbst - Furchen, Narben und Hässlichkeit zu, um der Traurigkeit viel Raum zu geben.

Die wird noch deutlicher durch die enorm weichgezeichneten Slow-Motion-Szenen aus den glücklichen Zeiten, die zu Beginn den Film ausmachen und nach dem Tod des kleinen Kurt als Erinnerungen gegengeschnitten werden. Solche Szenen kommen überraschend und wirken doch manchmal zu lang dafür. Hier und da ist das ein bisschen dick aufgetragen und doch zieht der Film in seinen Bann. Denn Schweiger lässt auch Raum für Wut, Verzweiflung, Machtlosigkeit und Traurigkeit.

Neben Schweiger - Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent - ist eine Riege aus bekannten deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Leinwand zu sehen. So hat er sich Franziska Machens als Hauptdarstellerin an seine Seite geholt, die vorher vor allem Theater gespielt hat. Das Team wird von Heiner Lauterbach, Jasmin Gerat, Peter Simonischek, Herbert Knaup, Marie Burchard und Levi Wolter komplettiert.

Die üblichen Ohrwürmer

Aus dem Originaltitel «Kurt» des 2019 erschienenen Buches wird der Filmtitel «Lieber Kurt», und damit ändert Schweiger für seinen Film auch ein wenig die Perspektive. Während Kuttner vor allem aus der Sicht von Lena geschrieben hat, was der Verlust eines Kindes mit einer Beziehung macht, schwenkt Schweiger eher den Fokus auf die Eltern. Beiden gemein ist aber der Blick auf den schwierigen Umgang mit Menschen, die einen so schweren Verlust verkraften müssen. Und auf die Belastungen, die in Beziehungen dadurch ausgelöst werden.

Wie immer bei Schweiger-Filmen wird die Musik gezielt und spürbar genutzt, um die Emotionen zu transportieren. Auch der eine oder andere Ohrwurm ist wieder dabei. Im Film fehlt ein wenig die emotionale Nähe zwischen Kurt und Lena, die im Buch intensiver transportiert wird. Am Ende lässt Schweiger seine Zuschauer aber nicht nur mit einem schweren Herzen und roten Augen zurück, denn dann erzählt er noch kurz die Kennenlern-Geschichte von Kurt und Lena - und nimmt sich dabei auch ein bisschen selbst auf die Schippe.