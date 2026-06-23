Lifehacks - Was wir immer falsch machen und wie es richtig geht!

Du stehst in der Küche, kochst ganz selbstverständlich Reis – und plötzlich schaut dich jemand entsetzt an:

„Moment mal. Du wäschst den Reis vorher nicht?“

Tja. Sollte man aber. Viele Reissorten können mit Schadstoffen belastet sein. Durch das Waschen wird zumindest ein Teil davon entfernt. Wieder was gelernt.

Und wenn wir schon bei Küchenwissen sind: Erdbeeren solltet ihr besser nicht unter einem harten Wasserstrahl abspülen. Die Früchte sind empfindlich und werden schnell matschig. Besser ist ein kaltes Wasserbad. Wichtig dabei: Den grünen Kelch oben dranlassen. Sonst zieht die Erdbeere Wasser und verliert Geschmack.

Es sind genau diese kleinen Dinge, die man jahrelang falsch macht, ohne es zu merken. Weil’s irgendwie immer funktioniert hat. Oder weil man es nie anders gelernt hat.

Zum Beispiel die Schublade unter dem Backofen. Viele nutzen sie einfach als Lagerplatz für Backformen oder Pfannen. Dabei ist sie bei einigen Modellen eigentlich eine Wärmeschublade. Perfekt, um Teller vorzuwärmen oder Essen warmzuhalten.

Oder das Loch in der Mitte der Nudelkelle. Nein, das ist nicht nur zum Ablaufen des Wassers da. Damit könnt ihr auch ungefähr eine Portion Spaghetti abmessen.

Kleine Tricks, die plötzlich alles sinnvoller machen.