Lil Nas X erobert erneut die US-Chartsspitze

Berlin (dpa) - US-Rapper Lil Nas X (21) hat seinen zweiten Song an die Spitze der US-amerikanischen Charts gebracht - und sich dafür kräftig gefeiert, inklusive Seitenhieb gegen Nicht-Fans. «Ich hoffe, meine Hater sind traurig», schrieb er auf Twitter.

Das Stück «Montero (Call Me By Your Name)» stieg am Montag direkt auf Platz eins in die «Hot 100» ein, berichtete das Magazin «Billboard», das die Charts herausgibt. Auf Twitter würdigte der Musiker seinen Erfolg mit einem Video, das er schon im vorigen Juni aufgenommen habe. Darin gratulierte er seinem Zukunfts-Ich zu dem erhofften Erfolg. «Ich bin stolz auf dich», sagt Lil Nas X, der bürgerlich Montero Lamar Hill heißt, in dem Video. «Du verdienst alle guten Dinge, die gerade passieren.»

Als einer von wenigen Rappern sprach Lil Nas X 2019 erstmals öffentlich über seine Homosexualität. Auch in «Montero» geht es um schwule Liebe: In dem dazugehörigen Musikvideo wird Lil Nas X aus dem Garten Eden und vor Gericht geführt. Schließlich landet er über eine lange Poledance-Stange in der Hölle, wo er den Teufel verführt. Das Video wurde innerhalb kurzer Zeit millionenfach geklickt, zog aber auch empörte Reaktionen aus dem konservativen Lager auf sich.

Seinen Durchbruch hatte der Rapper 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». Zu dieser Zeit hätten ihn private Probleme und Suizidgedanken beschäftigt, wie er im Februar berichtete. «Ihr alle habt einem 19-Jährigen, der gerade den Tiefpunkt seines Lebens überstanden hatte, gesagt, dass er nie wieder einen Hit haben würde», schrieb Lil Nas X. «Ihr habt ihm gesagt, dass er aufhören soll. Aber vier Multi-Platin-Songs und zwei Nummer-eins-Hits später ist er immer noch da.» Der 21-Jährige bedankte sich bei seinem Team und seinen Fans. Dieses Jahr will Lil Nas X sein Debütalbum veröffentlichen.

