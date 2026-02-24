Lily Collins soll Audrey Hepburn in neuem Film verkörpern

Los Angeles (dpa) - Schauspielerin Lily Collins (36) soll in einem Film über die Arbeiten an der Komödie «Frühstück bei Tiffany» die Film-Ikone Audrey Hepburn verkörpern. Der «Emily in Paris»-Star teilte einen entsprechenden Bericht des Branchenmagazins «Deadline» auf Instagram und schrieb dazu: «"Geehrt" und "überglücklich" reichen kaum aus, um auszudrücken, wie ich mich fühle.» Sie habe Hepburn ihr Leben lang bewundert und verehrt.

Wie «Deadline» berichtet, soll Collins die Leinwand-Ikone während der Entstehung des Klassikers «Frühstück bei Tiffany» (1961) spielen. Auch der Autor Truman Capote soll in dem Film vorkommen. Der Film basiere auf dem Bestseller «Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman» von Sam Wasson, das Drehbuch schreibe «Dickinson»-Schöpferin Alena Smith.

Hepburn zählte zu den größten weiblichen Filmstars der 1950er und 1960er Jahre. Zu ihren weiteren bekannten Filmen zählen «My Fair Lady», «Ein Herz und eine Krone» und «Sabrina». Die Britin starb 1991 mit 63 Jahren an Krebs.

Collins ist vor allem als Emily Cooper in der Netflix-Serie «Emily in Paris» bekannt. Unter ihrem Post drückten viele ihre Freude für Collins über das Projekt aus. Die Tochter von Musiker Phil Collins sei «absolut dafür geboren», lobte unter anderem ihre Schauspiel-Kollegin Lucy Hale («Pretty Little Liars»).