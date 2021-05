Lindsay Lohan erhält Hauptrolle in Netflix-Romanze

US-Schauspielerin

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Lindsay Lohan (34, «Girls Club - Vorsicht bissig!») erhält die Hauptrolle in einer Netflix-Romanze.

Sie werde eine verwöhnte und frisch verlobte Hotel-Erbin spielen, die bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert und von einem «attraktiven Hüttenwirt» und dessen altkluger Tochter aufgenommen wird, teilte der Streamingdienst mit. Die weitere Besetzung der noch titellosen Komödie wurde zunächst nicht bekannt.

Lohan hatte in den letzten Jahren nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller «Among the Shadows». Bekannt wurde der frühere Kinderstar durch Hit-Komödien wie «Freaky Friday», «Girls Club - Vorsicht bissig» und der Käfer-Klamotte «Herbie Fully Loaded». Doch dann geriet Lohan mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und Skandalen in die Schlagzeilen, die Filmkarriere lag lange brach.

