Lindsay Lohan übertrifft sich selbst

Berlin (dpa) - Lindsay Lohan (38) entwickelt sich zur filmischen Christmas-Queen. Ihre neue Weihnachts-Romcom «Our Little Secret» war vergangene Woche der mit Abstand populärste Film beim Streamingdienst Netflix, wie aus den neuesten Wochenzahlen hervorgeht. Rund 32,4 Millionen Abrufe weltweit sind innerhalb von fünf Tagen dem Streamingdienst zufolge registriert worden.

Die romantische Komödie, in der Avery (Lohan) ihren Ex Logan (Ian Harding) nach Jahren an Weihnachten wiedertrifft, weil er jetzt mit der jüngeren Schwester ihres Boyfriends liiert ist, wurde am 27. November veröffentlicht. Die Wirrungen der beiden Verflossenen und insbesondere ihre Probleme mit der potenziellen Schwiegermutter Erica (Kristin Chenoweth) sorgen für Lacher.

Der vor zwei Jahren bei Netflix gestartete Liebesfilm «Falling for Christmas» mit Lohan (und an ihrer Seite Chord Overstreet) hatte damals einen etwas schwächeren Start, jedoch auch rund 30 Millionen Abrufe in den ersten Tagen.

Vor Weihnachten sind Netflix-Kundinnen und -Kunden im Festfieber

In den Wochen-Top-10 der englischsprachigen Filme sind neben der frischen Lohan-Komödie beispielsweise auch die dieses Jahr neu herausgekommenen Weihnachtsliebesfilme «The Merry Gentlemen» oder die Schneemann-Romanze «Hot Frosty» vertreten.