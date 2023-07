Linken-Politiker sieht nur Wagenknecht als Gefahr für AfD

AfD-Rechtsaußen Höcke bietet der Linken-Ikone einen Platz in seiner Partei an. In der Linken wird dies als Zeichen gedeutet, dass die Rechtspopulisten Wagenknecht als Konkurrenz fürchten.

© Britta Pedersen/dpa