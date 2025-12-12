Linksabbieger am Emilienplatz wieder frei

Der 2. Linksabbieger war vor fünf Jahren geschlossen worden, weil die Feinstaubbelastung in der sogenannten Finanzamtsschlucht zu hoch war. Um die Luftqualität zu verbessern, musste die Anzahl der Fahrzeige reduziert werden. Möglich wird die Wiederöffnung jetzt durch eine veränderte Verkehrsführung: Ebene 2 ist dauerhaft gesperrt, sodass die Belastungswerte weiterhin eingehalten werden können und der Verkehrsfluss trotzdem entlastet wird.

Hagens Oberbürgermeister Dennis Rehbein zeigte sich bei der Freigabe sichtlich erfreut. Er betonte, wie wichtig die Rückkehr des 2. Linksabbiegers für die Stadt sei - sowohl für den Verkehr insgesamt als auch für alle Pendlerinnen und Pendler, die täglich durch die Innenstadt fahren, sowie für die Händler. Auch persönlich sprach Rehbein von einem „lange herbeigesehnten Moment“. Nach Jahren der Debatte und zahlreichen Verkehrsversuchen sei es ein gutes Gefühl, wieder ein Stück Normalität herstellen zu können.

Ganz ungetrübt ist die Freude allerdings nicht. Heinrich Böckelühr, der Regierungspräsident aus Arnsberg, machte deutlich, dass die jetzige Lösung noch nicht endgültig sei. Die Feinstaubwerte in der Finanzamtsschlucht müssen weiterhin stabil bleiben, damit der 2. Linksabbieger dauerhaft geöffnet bleiben kann. Die kommenden Monate und Jahren gelten daher als Beobachtungsphase, in der geprüft wird, ob sich die neue Verkehrsführung bewährt.

Für die Autofahrer in Hagen bedeutet der Schritt aber schon jetzt eine spürbare Erleichterung. Weniger Umwege, weniger Stau und vor allem weniger Stress.