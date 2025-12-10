Linksabbiegerspur wird freigegeben

Dass es überhaupt dazu gekommen ist, war nie eine Idee der Stadt. Aber sie hatte sich zu einem Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe gezwungen gesehen. Es ging um die Feinstaubwerte in der Finanzamtsschlucht und das Risiko eines kostspieligen Prozesses. Am Ende hatte die Stadt einem Vergleich zugestimmt - und der sah eben die Sperrung der Linksabbiegerspur Nummer zwei vor.

Mittlerweile hat sich die Lage geändert: Weil die Hochbrücke Altenhagen dicht ist, rollt weniger Verkehr und der produziert weniger Feinstaub.

Die Stadt teilt vorerst mit, die Öffnung der Spur sei mit der Bezirksregierung abgestimmt. Am Freitag soll die Spur offiziell wieder freigegeben werden.