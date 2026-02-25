Linksextremismus in NRW: Straftaten mehr als verdoppelt

Nach vorläufigen Zahlen wurden 2025 landesweit 2.418 linksextremistisch motivierte Straftaten registriert - mehr als doppelt so viele wie 2024 mit 1.187 Fällen. Das geht aus dem aktuellen Lagebild hervor, das NRW-Innenminister Herbert Reul gemeinsam mit Verfassungsschutz-Chef Jürgen Kayser in Düsseldorf vorgestellt hat. Auch die Gewalt nahm deutlich zu: Die Zahl der Gewaltdelikte stieg um 78 Prozent auf 153 Fälle. Besonders auffällig ist der Anstieg bei Körperverletzungen und Widerstandshandlungen gegen die Polizei.