Linnemann: Generalsekretär «genau mein Ding»

Berlin/Paderborn (dpa) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat bestätigt, dass er in seinem Amt bleiben und nicht ins Kabinett will. In einem kurzen Video aus seiner Heimat Paderborn auf der Plattform X sagte Linnemann, er bleibe Generalsekretär der CDU. «Ich finde das gut, das ist richtig gut, weil es ist genau mein Ding.» Es habe die Möglichkeit gegeben, einen Posten im Kabinett zu übernehmen. «Aber jeder, der mich kennt, weiß, es geht mir immer um die Sache und es muss halt auch passen, sonst macht es einfach keinen Sinn. Und deswegen: mein Bauchgefühl sagt mir an dieser Stelle: Als Generalsekretär kann ich besser den Politikwechsel forcieren. Das werde ich tun.»

Zuvor war spekuliert worden, Linnemann könne neuer Bundeswirtschaftsminister werden.