Lisa Buckwitz holt EM-Titel und Weltcupsieg im Monobob

Sigulda (dpa) - Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen hat im lettischen Sigulda mit dem Weltcupsieg auch den Europameisterschaftstitel im Monobob gewonnen. Nach zwei Läufen setzte sich die 29 Jahre alte WM-Dritte mit 0,27 Sekunden Vorsprung vor der Rumänin Andreea Grecu durch. Im zweiten Durchgang stellte sie in 5,55 Sekunden einen Startrekord auf.

Dritte wurde Weltmeisterin Laura Nolte vom BSC Winterberg, die sich im Weltcup den dritten Platz mit der zeitgleichen Amerikanerin Elana Meyers Taylor teilte. Maureen Zimmer vom BSC Sachsen Oberbärenburg wurde als Weltcup-Sechste in der parallel ausgetragenen EM Vierte.

«Der Startrekord war mein Ziel, das hat geklappt. Jetzt habe ich hier gewonnen, das hätte ich nicht gedacht», sagte Buckwitz, die mit dem vierten Saisonsieg ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Nolte hingegen haderte mit der Technik des Schlittens: «Meine Bremse hat in den Ein- und Ausfahrten der Kurven so ein bisschen geschliffen, das sollte natürlich nicht passieren. Aber es ist besser, es passiert jetzt als bei der WM.» Die Weltmeisterschaft findet ab 19. Februar auf ihrer Heimbahn in Winterberg statt.