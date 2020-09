Da der betroffene Lehrer mit rund der Hälfte des Kollegiums in direktem Kontakt stand, hat sich die Leitung der Sekundar-Schule zusammen mit der Schulaufsicht dazu entschlossen, den Unterricht morgen komplett auszusetzen. Für den Donnerstag und Freitag gilt die Präsenzpflicht nur für einige Schüler. Die Informationen gibts auf der Webseite der Schule. Die schulpflichtigen Schüler müssen dann Maske tragen. Schüler müssen aktuell nicht in Quarantäne, da der Lehrer und die Schüler im Unterricht durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Schüler, die sich krank fühlen, sollen aber zu Hause bleiben. Insgesamt ist die Zahl der Corona infizierten in Hagen seit gestern um 6 gesunken.





Infos zum Unterricht gibt es unter www.liselotte-funcke-schule.de