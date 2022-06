Lisicki scheitert in Berlin in der Qualifikation

Berlin (dpa) - Die ehemalige Wimbledonfinalistin verlor in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die Australierin Daria Saville mit 0:6, 6:7 (7:9) und ist damit in ihrer Heimatstadt nicht dabei, wenn die Tennis-Veranstaltung an diesem Montag so richtig losgeht.

«Ich habe alles gegeben. Ich wollte auch gewinnen, aber emotional haben mich diese Tage sehr viel Kraft gekostet», sagte Lisicki nach ihrer Niederlage. Am Samstag hatte die 32-Jährige zum Auftakt der Qualifikation noch gegen Asia Muhammad aus den USA mit 6:4, 6:4 gewonnen.

Erst am 2. Mai hatte die einstige Nummer zwölf der Welt ihr Comeback nach 18 Monaten Pause wegen einer schweren Knie-Verletzung gegeben. «Ich habe versucht, mich reinzukämpfen, aber im richtigen Moment war Daria einfach besser», sagte Lisicki. Dem Turnier bleibt sie aber vorerst erhalten. Im Doppel tritt Lisicki mit der Kanadierin Bianca Andreescu an.

Als einzige deutsche Qualifikantin erreichte Tamara Korpatsch das Hauptfeld. Die Hamburgerin bezwang die Australierin Storm Sanders 7:6 (9:7), 6:0. Neben ihr sind nur noch Andrea Petkovic (Darmstadt) und Jule Niemeier (Dortmund) dabei. Angelique Kerber verzichtet auf einen Start in Berlin und bereitet sich ausschließlich in Bad Homburg auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) vor.