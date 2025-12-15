Live-Übersetzung mit Airpods jetzt auch in Deutschland

Berlin (dpa/tmn) - Miteinander sprechen, obwohl man keine gemeinsame Sprache hat? Das soll mit Apples iPhone und neueren Airpod-Modellen nun auch für Nutzerinnen und Nutzer in der EU funktionieren. Mit dem Update auf Version 26.2 des Betriebssystems iOS können zunächst neun Sprachen direkt maschinell übersetzt werden. Die Funktion startet zunächst in einer Beta-Phase, ist also noch nicht voll ausgereift.

Live-Übersetzung: Was man dafür braucht

Ein aktuelles iPhone mit iOS 26.2 (iPhone 11 oder neuer)

Airpods Pro 3, Airpods Pro 2 oder Airpods 4 mit ANC

Apple Intelligence muss auf dem iPhone aktiviert sein (Einstellungen/Apple Intelligence & Siri, ganz oben den Schalter aktivieren)

Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin müssen ebenfalls diese Ausrüstung haben. Ansonsten kann ihnen nur eine Textversion der Übersetzung auf dem iPhone-Display ausgespielt werden.

Live-Übersetzung: Diese Sprachen werden zum Start unterstützt

Deutsch

Englisch

Französisch

Italienisch

Spanisch

Portugiesisch

Japanisch

Koreanisch

Chinesisch (Mandarin, vereinfacht und traditionell)

Wie funktioniert diese Live-Übersetzung?

Tragen beiden Gesprächspartner Airpods und haben die nötigen Einstellungen auf ihren Geräten aktiviert, kann es losgehen. Man drückt beide Schaltflächen der Airpods gleichzeitig und die Übersetzung beginnt.

Die aktive Geräuschunterdrückung der Ohrstöpsel reduziert dabei die Lautstärke des Gegenübers, sodass man sich auf die Maschinenübersetzung im Ohr konzentrieren kann.

Die Live-Übersetzung ist in der Übersetzen-App integriert, außerdem in Nachrichten, Facetime und der Telefon-App. Wer keine Airpods besitzt, für den kann Apples Übersetzen-App eine Textversion des gesprochenen Wortes auf dem iPhone-Display ausspielen.

Was muss man zur Live-Übersetzung noch wissen?

Die Sprachpakete lassen sich in den Einstellungen der Übersetzen-App oder denen der Airpods herunterladen (Einstellungen/Name der Airpods/Übersetzung (Beta)). Dafür müssen diese mit dem iPhone gekoppelt sein.

Die Verarbeitung der Gespräche erfolgt laut Apple rein lokal auf dem Gerät. Es werden keine Daten hochgeladen und auf anderen Rechnern bearbeitet.

Ich habe kein iPhone mit Airpods, aber ich will Live-Übersetzung

Google hat eine eigene Live-Übersetzungsfunktion für Gespräche über Kopfhörer vorgestellt. Sie soll für mehr als 70 Sprachen funktionieren, gesprochene Inhalte erkennen und Hintergrundgeräusche herausfiltern. Dabei kommt Googles KI-Modell Gemini zum Einsatz, das in der jüngsten Ausbaustufe laut Google zahlreiche neue Fähigkeiten zur Sprachverarbeitung und Sprachausgabe erhalten hat.

In einem Video auf Youtube ist zu sehen, wie zwei Menschen und auch eine Gruppe aus mehreren Menschen in verschiedenen Sprachen über ihre Kopfhörer und die Google-Translate-App miteinander sprechen.

Kleiner Haken: Die Übersetzung klappt zunächst nur auf Android-Geräten in den USA, Mexiko und Indien. Weitere Regionen sowie der Support für iPhones folgen erst später.