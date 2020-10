Liverpool nach Arbeitssieg vorn - Werner trifft für Chelsea

Premier League

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann 2:1 (1:1) gegen West Ham United - mindestens bis Sonntagnachmittag steht das Klopp-Team mit nunmehr 16 Punkten ganz oben.

Der Spanier Pablo Fornals hatte die Gäste in der 10. Minute in Führung gebracht. Liverpools Top-Torjäger Mohamed Salah glich in Anfield noch vor der Pause per Foulelfmeter aus (42.), der Portugiese Diogo Jota erzielte den Siegtreffer (85.). Liverpools Stadtrivale FC Everton könnte aber bereits am Sonntag (15.00 Uhr) kontern und an den Reds vorbeiziehen - einen Sieg bei Newcastle United vorausgesetzt.

Die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz hatten zuvor mit dem FC Chelsea den nächsten Premier-League-Sieg eingefahren. Beim 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg gegen den FC Burnley gelang Werner in der 70. Minute sein drittes Tor im siebten Ligaspiel für die Blues. Zuvor hatten Hakim Ziyech (26.) und Kurt Zouma (63.) für die überlegenen Gäste aus London getroffen, die damit zunächst auf den vierten Tabellenplatz vorrückten.

Manchester City setzte sich mit 1:0 (1:0) bei Sheffield United durch. Den Siegtreffer erzielte Kyle Walker (28.). Für die Citizens, die bisher eine durchwachsene Saison spielen, war es der dritte Sieg im sechsten Spiel. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat eine Partie weniger absolviert als die Konkurrenten.

