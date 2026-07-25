"Living History" - Altes Handwerk wird im Freilichtmuseum lebendig

Es sind insgesamt 25 Schausteller aus Deutschland, Belgien und Holland. Schmiede, Köche, Schuhmacher und Co. zeigten, wie zu verschiedenen Epochen, die unterschiedlichen Handwerke ausgeübt worden sind. Dabei konnten auch Besucher sich an manchen Sachen versuchen, z.B. beim Papierschöpfen. Ein Highlight war das Schmieden der eigenen kleinen Schwertklinge.