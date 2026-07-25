© Radio Hagen / Pascal Santos
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Till stellt einen altgriechischen Schuhmacher dar
"Living History" - Altes Handwerk wird im Freilichtmuseum lebendig
Am Wochenende konnten Besucher des Freilichtmuseums das "Handwerk durch die Epochen" bestaunen. 25 Schausteller zeigten sogenanntes "Living History"- heißt: Sie führten historische Handwerke aus und das in historisch akkuraten Kostümen.
Veröffentlicht: Samstag, 25.07.2026 13:37
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Handwerk wie damals
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Es sind insgesamt 25 Schausteller aus Deutschland, Belgien und Holland. Schmiede, Köche, Schuhmacher und Co. zeigten, wie zu verschiedenen Epochen, die unterschiedlichen Handwerke ausgeübt worden sind. Dabei konnten auch Besucher sich an manchen Sachen versuchen, z.B. beim Papierschöpfen. Ein Highlight war das Schmieden der eigenen kleinen Schwertklinge.
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