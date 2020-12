London: Bisher 138.000 Menschen gegen Corona geimpft

Die Impfung gegen das Coronavirus läuft in Großbritannien auf Hochtouren. In den vergangenen sieben Tagen hätten 108.000 Menschen in England, 18.000 in Schottland, fast 8000 in Wales und 4000 in Nordirland die Dosis erhalten.

© Victoria Jones (dpa)