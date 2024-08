Londoner Bürgermeister hält an Taylor Swifts Konzerten fest

London (dpa) - Londons Bürgermeister Sadiq Khan hält an den geplanten Konzerten von Superstar Taylor Swift fest. In Österreich waren mehrere Auftritte abgesagt worden, weil ein Islamist einen Anschlag in Wien geplant hatte. Kommende Woche soll Swift auf ihrer Tour wieder in der britischen Hauptstadt spielen.

Der Fernsehsender Sky News fragte Khan, ob die Ereignisse die Pläne änderten. «Wir sind eine Hauptstadt, wir sind eine internationale Stadt, wir sind regelmäßig Gastgeber für Großveranstaltungen», sagte Khan dem TV-Sender. Er verwies auf Konzerte wie etwa von Bruce Springsteen im Wembley Stadium oder Fußballspiele in London. «Wir freuen uns darauf, Taylor Swift wieder zu begrüßen.»

Bürgermeister verweist auf Erfahrung bei Polizeiarbeit

«Wir haben viel Erfahrung bei der Polizeibegleitung solcher Veranstaltungen», sagte Khan. Man habe viel gelernt nach dem furchtbaren Anschlag in Manchester. 2017 hatte dort ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Konzert der Sängerin Ariana Grande einen Sprengsatz gezündet und 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

Khan betonte, man werde eng mit der Polizei zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Konzerte der US-Popstars in London sicher stattfinden könnten. Die 34-Jährige soll vom 15. bis 20. August im Wembley Stadium spielen. Sie war dort schon im Juni aufgetreten.