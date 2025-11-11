Lovescam, Anlagebetrug & Schockanrufe

In unserer Reihe zu Betrugsmaschen geht es um verschiedene Arten von Internet- und Telefonbetrug. Wir haben mit drei Polizistinnen der Hagener Polizei gesprochen: Pressesprecherin Ramona Arnhold, Janina Wohlers vom Betrugsdezernat und Martina Rychlik von der Dienststelle Kriminalprävention/Opferschutz. Entstanden sind drei informative Beiträge zu den Themen Lovescamming, Anlagebetrug und Schockanrufen. In einer Podcast-Folge steigen wir tiefer in die Thematik ein.

Was ist echt, was KI-generiert? Wie erkenne ich einen Schockanruf? Wieso ist es nicht die Polizei die anruft, wenn im Display die "110" steht? Wie gehen Anlage- oder Liebesbetrüger vor? Und was kann ich tun, wenn ich doch auf eine Masche reingefallen bin?

Vor allem ältere Menschen, die nicht mit Sozialen Medien aufgewachsen sind, haben es oft schwerer die Warnzeichen zu erkennen. Also hört euch die Beiträge gerne zusammen mit euren Eltern, Großeltern, Familien, Freunden und Nachbarn an.