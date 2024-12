Måneskin-Frontmann Damiano David auf Solo-Tour

Rom (dpa) - Nun auch solo: Der Frontmann der italienischen Rockband Måneskin, Damiano David (25), geht im kommenden Jahr allein auf Welttournee. Die Ankündigung auf Davids Social-Media-Accounts sorgt nun unter Fans für Spekulationen, dass die Trennung der ESC-Gewinnerband von 2021 bevorstehen könnte. Auch in Deutschland hat Måneskin zahlreiche Fans.

Der Sänger hatte bereits vor einigen Monaten den Weg für eine Karriere ohne die drei anderen Måneskin-Mitglieder geebnet. Damals veröffentlichte David seine ersten Solo-Singles «Silverlines» und «Born With A Broken Heart».

Die Tour führt nächstes Jahr mit 31 Konzerten durch fünf Kontinente. Zwei Konzerte sollen auch in Deutschland stattfinden: am 13. September in Berlin und am 17. September in Köln.

Fans sorgen sich um Måneskin-Ende

Måneskin-Fans sind nun besorgt, dass die Band, die 2021 den Eurovision Song Contest (ESC) gewann, bald Geschichte sein könnte. «Es sieht so aus, als ob meine Lieblingsband in den letzten Zügen liegt, oder? Oh mein Gott, das wird das Ende von Måneskin sein», schrieb eine Userin bei Instagram. Ein anderer fragte: «Das ist wundervoll, aber ist Måneskin noch zusammen?»

Andere Bandmitglieder ebenfalls solo unterwegs

Auch andere Mitglieder sind bereits mit Solo-Projekten unterwegs. Bassistin Victoria De Angelis brachte kürzlich ebenfalls eine eigene Single heraus.

Auf Davids Instagram-Account ist von Måneskin jedenfalls kaum noch eine Spur. Zuletzt äußerte er sich dazu in einer italienischen Fernsehshow. «Wir sind nach wie vor Freunde, zwischen uns ist alles in Ordnung. Die Solo-Karriere ist wie ein Erasmus», sagte der Italiener. Damit spielte er auf das EU-Studienprogramm Erasmus an, das jungen Europäern Semester im Ausland ermöglicht.