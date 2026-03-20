Männerasyl zieht um

Die 60 Bewohner werden ab sofort in der Landesunterkunft im ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt in Eckesey untergebracht. So will man sicherstellen, daß kein Risiko für die Männer besteht. Es sei die Pflicht der Stadt zu handeln, bevor kritische Situationen entstehen können, sagte Oberbürgermeister Dennis Rehbein. Die ersten 50 Männer ziehen bereits heute (Freitag) um. Rehbein sagte, er sei besonders dankbar, daß die Bezirksregierung Arnsberg die Landesunterkunft so schnell zur Verfügung gestellt hätte - so hätte man umgehend handeln können. Die Stadt prüft jetzt, ob das alte Gebäude in der Tuchmacherstraße saniert werden kann oder ob das Areal anders genutzt wird.