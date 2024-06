«Major Tom» offizielle Torhymne der DFB-Nationalteams

Herzogenaurach (dpa) - Der 80er-Hit «Major Tom» ist offiziell zur Torhymne der deutschen Fußball-Nationalteams bestimmt worden. «Richtig geil. Überragend. Ich freu' mich», sagte Nationalspieler Kai Havertz in einem veröffentlichten Instagram-Video.

Nationalspielerin Alexandra Popp lächelt in die Kamera und sagt: «Wie geil ist das denn?!». Bei den deutschen Fans hatte der Song von Peter Schilling in den vergangenen Wochen für Begeisterung gesorgt.

Bei der Männer-Auswahl würde das Lied in der kommenden Woche nach Torerfolgen in den EM-Testspielen am Montag in Nürnberg gegen die Ukraine sowie am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland gespielt werden - nicht aber bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Für das Turnier (14. Juni bis 14. Juli) legt die Europäische Fußball-Union UEFA die Tormusik fest. Die Frauen-Auswahl spielt am 4. Juni in der EM-Qualifikation in Polen.

Erstmals bei einem Tor erklungen war der Song beim Testspiel im März gegen die Niederlande (2:1), als Maximilian Mittelstädt sein Premierentor erzielt hatte. Im Refrain des Liedes von 1982 «schwebt das Raumschiff völlig schwerelos» und «völlig losgelöst von der Erde».