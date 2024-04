Man City auf Titelkurs - souveräner Sieg in Brighton

Brighton (dpa) - Titelverteidiger Manchester City hat einen großen Schritt auf dem Weg zur vierten Meisterschaft in Serie gemacht.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte bei Brighton & Hove Albion 4:0 (3:0) und rückte mit 76 Punkten wieder bis auf einen Zähler an den FC Arsenal heran. Außerdem sind die Cityzens noch ein Spiel in Rückstand und haben damit alles in der eigenen Hand. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp (74) ist dagegen nur noch Tabellendritter.

Mit Blick auf das Restprogramm spricht auch vieles für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Von den drei Auswärtsspielen stellt für Man City am ehesten noch die Partie bei Tottenham Hotspur Stolpergefahr dar. Aber auch Arsenal muss noch bei den Spurs antreten und ist auch noch bei Rekordmeister Manchester United zu Gast.

Kevin De Bruyne (17. Minute), zweimal Phil Foden (17. und 26.) sowie der argentinische Weltmeister Julian Alvarez (62.) machten den Sieg von Man City perfekt. Dabei konnte der entthronte Champions-League-Sieger auch das Fehlen von Torjäger Erling Haaland (muskuläre Probleme) verkraften. Der frühere Bielefelder Torhüter Stefan Ortega saß bei City auf der Bank. Auf der Gegenseite stand der deutsche Nationalspieler Pascal Groß in der Startelf.