Man City kriselt wieder: 2:2 nach 2:0 beim FC Brentford

Brentford (dpa) - Manchester City kriselt in der Premier League nach einem kleinen Zwischenhoch weiter. Trotz einer 2:0-Führung reichte es für das Team von Star-Trainer Pep Guardiola beim FC Brentford nach späten Gegentreffern nur zu einem 2:2. Mit 35 Punkten bleibt der englische Fußballmeister nur auf Platz sechs.

City verpasste in der ersten Stunde vor allem durch Superstar Erling Haaland sowie Savinho die Chance auf die Führung. Englands Nationalstürmer Phil Foden erlöste nach perfektem Zuspiel von Kevin de Bruyne das Guardiola-Team (66. Minute). Wenige Minuten später war Foden mit seinem vierten Saisontreffer erneut erfolgreich - der dritte Sieg in Serie schien fast sicher.

Brentford schlägt spät zurück

In der Defensive ist City allerdings weiterhin zu fehlerhaft. Erst rettete Nathan Aké für den geschlagenen Torhüter Stefan Ortega knapp vor der Linie. Dann überwand Yoane Wissa den früheren Bielefelder Schlussmann zum Anschlusstreffer (82.). Auch gegen den Kopfball von Christian Nörgaard in der Nachspielzeit war Ortega machtlos (90.+2). Aké bewahrte City danach sogar vor einer Niederlage. Der Niederländer klärte erneut in höchster Not (90.+5).

Im Topspiel erkämpfte sich Überraschungsmannschaft Nottingham Forest ein 1:1 (1:0) gegen Spitzenreiter FC Liverpool. Damit bleiben die Reds von Trainer Arne Slot mit 47 Punkten souverän auf Platz eins. Nottingham ist mit 41 Zählern vorerst Zweiter. Chris Wood brachte Nottingham mit 1:0 in Führung (8.). Diogo Jota glich per Kopf für Liverpool in der zweiten Halbzeit aus (66.). Danach rettete Forest-Schlussmann Matz Sels mit Glanzparaden seiner Mannschaft einen Punkt.

Der FC Chelsea kam über ein Unentschieden nicht hinaus. Gegen den AFC Bournemouth reichte es für die Blues nur zu einem 2:2. Chelsea wartet nun seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg.