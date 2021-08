Mann für eine Ära: Kimmich Zukunftschef der Bayern-«Bande»

Für Joshua Kimmich gehen die Bayern-Bosse auch in Corona-Zeiten an die Gehaltsobergrenze. Der Kapitän der Zukunft soll vorzeitig bis 2026 verlängern. Nach Urlaub und EM-Frust greift er jetzt neu an.

© Annegret Hilse (dpa)