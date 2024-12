Mariah Carey und Tote Hosen mit jahrzehntealten Hits oben

Baden-Baden (dpa) - Mariah Carey ist mit dem 30 Jahre alten Weihnachtshit «All I Want For Christmas Is You» weiterhin Platz eins in den deutschen Single-Charts. Inzwischen ist es ihre 20. Woche auf der Top-Position. Seit 2019 erreicht die 55-Jährige regelmäßig die Spitzenposition um Weihnachten herum. Noch eine Woche und Carey stellt den Rekord von Udo Lindenberg und Apache 207 («Komet») mit deren 21 Wochen auf Platz eins ein.

Und noch mehr Weihnachtspop auf Platz zwei: Auch Wham! («Last Christmas») rangieren vor der Konkurrenz in den Single-Charts, die fast zur Hälfte aus Weihnachtssongs besteht, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilt.

Dank Sosa La M & Luciano («Butcher», Platz 14), Provinz («Walzer», 50) und Shindy («F**kin' 1», 66) debütierten aber auch einige Nicht-Festtagstitel in den Top 100.

In den Album-Charts dagegen gibt es zwar auch alte Songs, aber Veränderungen an der Spitze: Neue Nummer eins sind Die Toten Hosen mit ihrem Werk «Unsterblich», das vor 25 Jahren erschien (und Hits wie «Bayern» und «Schön sein» enthält). «Nun haben Campino & Co. eine Jubiläumsedition veröffentlicht, die ihnen abermals die Krone der Offiziellen Deutschen Charts» sichere, berichtet GfK Entertainment.

Platz zwei geht an Linkin Park («From Zero»), die sich von der Drei verbessern. Neu auf der Drei ist Nina Chuba mit «Farbenblind». Vorwochensiegerin Taylor Swift («The Tortured Poets Department») rutscht an die vierte Stelle, auf der Fünf steht nach wie vor Michael Bublé («Christmas»).