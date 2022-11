Mariah und Wham! wieder in Top 100

Baden-Baden (dpa) - Alle Jahre wieder: Früher und sogar höher eingestiegen in den Charts als letztes Jahr sind 2022 die zwei erfolgreichsten Weihnachtspopsongs wieder da. «Mariah Careys 'All I Want For Christmas Is You' kehrt auf Rang 44 zurück, 'Last Christmas' von Wham auf 49», teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit.

2021 wurde am 19. November mitgeteilt, dass Carey auf Rang 58 und Wham! auf der 65 zurückgekehrt seien. Im Verlauf der Weihnachtszeit schaffte es der Weihnachtshit «Last Christmas» dann 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung erstmals an die Spitze der deutschen Single-Charts. Das britische Pop-Duo Wham! (George Michael und Andrew Ridgeley) brachte den Song 1984 heraus. «All I Want For Christmas Is You» stammt aus dem Jahr 1994.