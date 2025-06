Marianne Sägebrecht ermutigt junge Leute: «Du bist schön»

Marianne Sägebrecht war der Schlankheitswahn von anderen schon immer egal. Die Schauspielerin hat eine klare Botschaft an junge Menschen: «Nehmt die Welt und euch so an wie sie ist, wie ihr seid.»

© Jörg Seewald/Agentur See4C/dpa