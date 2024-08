Marius Müller-Westernhagen sagt weitere Konzerte ab

Berlin (dpa) - Jüngst sagte der Sänger Marius Müller-Westernhagen (75) krankheitsbedingt Auftritte in Mönchengladbach und Coburg ab - jetzt entfallen zwei weitere. Die Konzerte in Dresden und in Halle/Saale müssten «aufgrund des noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers auf ärztlichen Rat abgesagt werden», hieß es in einem Instagram-Post auf der Seite des Sängers. Im Ticketportal Eventim waren die Konzerte nicht mehr verfügbar.

In Dresden hätte Müller-Westernhagen am Samstag (24. August) gespielt, in Halle am Dienstag (27. August). Nachholtermine werde es nicht geben, hieß es.

Weitere Konzerte der «75 Live»-Tournee sind laut dem Instagram-Post von der Absage nicht betroffen und könnten voraussichtlich wie geplant stattfinden. Es stehen KTUELL noch Auftritte auf der Loreley-Freilichtbühne in St. Goarshausen, in Neu-Ulm, München und Rostock auf dem Tourplan.

Mit mehr als zwölf Millionen verkauften Tonträgern gilt Müller-Westernhagen, der 1948 in Düsseldorf geboren wurde und heute in Berlin lebt, als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Zu seinem großen Hits gehören «Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz», «Lass uns leben», «Freiheit» und «Sexy».