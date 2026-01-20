Mark E kauft Flächen von Kabel Premium Pulp & Paper
Die Mark E kauft große Flächen der ehemaligen Papierfabrik in Kabel. Es geht um einen insgesamt 80.000 Quadratmeter großen Teils des Betriebsgeländes. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Mit dem Kauf erweitert Mark-E seine bereits vorhandenen Liegenschaften am Standort. Das Unternehmen betreibt dort seit 20 Jahren die größte Biomasseverstromungsanlage in der Region. Zudem befindet sich am Standort Hagen-Kabel ein nicht mehr im Betrieb befindliches Heizkraftwerk von Mark-E.
Die Papierfabrik hatte vor gut einem Jahr Insolvenz angemeldet. Für das 370.000 Quadratmeter große Gelände läuft nun ein strukturierter Investorenprozess. Mit dem Erwerb sichert sich Mark-E neben dem heutigen Infrastrukturbedarf auch Entwicklungspotenzial in einer sich verändernden Energiewelt.