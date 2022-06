Marktbrücke bald wieder befahrbar

Gleichzeitig waren die Mitarbeiter der beteiligten Firmen überall in der Stadt im Einsatz, um Gefahrenstellen zu beseitigen. Außerdem hatte man zwischenzeitlich Probleme, an bestimmtes Material zu kommen. Jetzt ist Endspurt angesagt: Am 05 Juli könnte es die Einweihung der neuen Marktbrücke geben. Ein paar kleinere Arbeiten stehen zwar noch an. Um die möchte sich der Wirtschaftsbetrieb aber kümmern, wenn die Brücke wieder in Betrieb ist.