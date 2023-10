In NRW fehlen aktuell 6.700 Lehrerinnen und Lehrer und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. NRW-Schulministerin Dorothee Feller hat Anfang des Jahres Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Lehrermangel zu beheben. Nun gibt es eine erste Zusammenfassung seitens des Ministeriums. Wirken die Lösungsansätze? Zumindest ein bisschen.

Abordnungen von Lehrkräften an andere Schulen

Eine dieser Maßnahme sind die Abordnungen von Lehrern. Bespielsweise werden Gymnasiallehrkräfte gezwungen, für zwei Jahre an einer Grundschule zu unterrichten. Dadurch konnten 205 neue Lehrkräfte gewonnen werden. Eine andere Idee des Ministeriums lautete, dass der Wunsch von Lehrerinnen und Lehrern auf Teilzeit strenger geprüft werden sollte. So wurde im Schuljahr 2023/24 erreicht, dass 510 Lehrkräfte weniger in Teilzeit sind. Das sind vergleichsweise eher niedrige Zahlen, wie Schulministerin Feller auch zugeben muss: "Wir befinden uns weiterhin auf einem Marathonlauf, für den wir einen langen Atem brauchen."

Schulen sollen Lage in Israel aufarbeiten - Palästinensertuch-Verbot nicht ausgeschlossen

Feller hatte in der vergangenen Woche Schulen dazu ermutigt, die Lage in Israel mit Schülerinnen und Schülern zu thematisieren. Dazu gibt es ein ganzes Paket an Unterrichtsmaterialien. Doch wie stellt sie sich das genau vor? Darauf ist sie nun auch konkreter eingegangen. Es geht ihr vor allem darum, dass Kinder mit Eindrücken aus Fernsehen oder Social-Media-Kanälen alleine gelassen werden. "Unsere Lehrerinnen und Lehrer ordnen das Geschehen nicht nur fachlich ein, sondern vermitteln auch Werte wie Toleranz, Respekt und Solidarität", versichert sie. Ein Verbot von Palästinensertüchern, wie es an Berliner Schulen empfohlen wurde, schließt sie nicht aus und macht es abhängig davon, wie die Lage an den jeweiligen Schulen ist.

Autor: José Narciandi & Joachim Schultheis