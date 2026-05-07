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Mathe im Freilichtmuseum
© Radio Hagen
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Mathe im Freilichtmuseum

Im LWL-Freilichtmuseum Hagen gibt es Mathematik jetzt zum mitmachen und anfassen.

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.05.2026 11:37

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Die neue Ausstellung „Mathemagisch - Wilde Zahlen, verrückte Formen“ zeigt an insgesamt 39 interaktiven Stationen, wie spannend Mathematik sein kann. Besucherinnen und Besucher können experimentieren, knobeln oder Brücken ohne Nägel bauen. Entwickelt wurde die Ausstellung von dem Mathematikum Gießen e. V.

Die Ausstellung richtet sich besonders an Schulen und Familien und bleibt für zwei Jahre in Hagen. Eröffnet wird „Mathemagisch“ am Sonntag, den 10.05.

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Max SchneevoigtMathemagisch im Freilichtmuseum
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