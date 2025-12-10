Matheolympiade in Hagen

Der MAV vertritt die Metall- und Elektro-Industrie in der Märkischen Region. Und die braucht „Menschen, die in der Lage sind, einen technischen Beruf auszuüben. Das geht auch ohne Deutsch als Muttersprache. Ganz ohne Mathe-Kenntnisse geht es hingegen oft nicht. Und ohne fähige Mitarbeiter könne die Wirtschaft nicht wachsen. Dem Verband will mit seinem Engagement auch deutlich machen, wie eng schulische Ausbildung und Fachkräftemangel zusammenhängen. An der Matheolympiade haben sich alle Hagener Gymnasien beteiligt, fünf junge Leute aus Hagen werden unsere Stadt nun bei der NRW-Runde vertreten.