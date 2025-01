Matthäus: BVB sollte Defensive im Winter verstärken

Dortmund (dpa) - Lothar Matthäus rät den Verantwortlichen von Borussia Dortmund dazu, kurzfristig einen Verteidiger zu verpflichten. Nach Meinung des Rekordnationalspielers ist die Defensivabteilung des Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga nämlich nur «dünn besetzt», und das seit Saisonbeginn. «Der BVB sollte sich deshalb im Winter dringend in der Abwehr verstärken», schrieb der 63-Jährige in seiner aktuellen Kolumne für den TV-Sender Sky.

Nach dem Vertragsende von Mats Hummels (AS Rom) hat der BVB mit den DFB-Nationalspielern Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Waldemar Anton nur noch drei Innenverteidiger. «Bensebaini, Can oder auch Groß können sicherlich mal aushelfen, aber das kann keine Dauerlösung sein, zumal die Dortmunder auch nur drei Außenverteidiger haben», sagte TV-Experte Matthäus drei Tage vor Dortmunds erstem Spiel nach der Winterpause gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Gut besetze Offensive

Weniger Handlungsbedarf sieht der 63-Jährige in der Offensive der Dortmunder, selbst wenn Donyell Malen, über dessen Abgang es bereits im Sommer Spekulationen gab, nun im Winter wechseln sollte. «Ich bin immer der Meinung, dass man so etwas schnellstmöglich regeln muss, auch im Sinne des BVB», sagte Matthäus. Der Niederländer soll sich nach Medienberichten mit dem englischen Premier-League-Club Aston Villa geeinigt haben.

Malen-Abgang zu verkraften

«Sollte es zum Abgang von Malen kommen, wäre das für mich ein logischer Schritt», sagte Matthäus. Einen Ersatz müsse Dortmund aber nicht verpflichten. «Aufgrund der gut besetzten Offensive könnte der Abgang zudem personell aufgefangen werden», sagte Matthäus.