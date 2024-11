Matthäus: Musiala bleibt trotz Lobeshymnen auf dem Boden

Frankfurt/Main (dpa) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus misst dem Umfeld von Jamal Musiala eine enorme Bedeutung bei der Entwicklung des Fußball-Supertalents bei. «Er ist bodenständig, das ist das Wichtigste. Er hat ein super Umfeld, mit seinem Management, mit seiner Familie. Das ist wichtig, um trotz aller Lobeshymnen auf dem Boden zu bleiben», sagte Matthäus der Deutschen Presse-Agentur.

Musiala spielt mit der DFB-Auswahl in der Nations League am kommenden Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF). Die Oktober-Partien hatte der 21-Jährige vom FC Bayern verletzungsbedingt verpasst.

Traumduo Wirtz und Musiala

Für Matthäus sind Musiala und der Leverkusener Florian Wirtz (21) klar die bedeutendsten Spieler für die kommenden Jahre der Nationalmannschaft. Beide zeichne «schon eine große Stabilität aus», sagte der 63-Jährige. «Das sind die beiden großen Spieler, die wir haben. Aber sie brauchen Hilfe von außen, aus dem eigenen Umfeld, von den Trainern.»

Beide würde ausmachen, dass der Ball sie liebe, sagte Matthäus und führte Vergleiche zu Lionel Messi und Diego Maradona an. «Beide tun dem Ball nicht weh.» In der eigenen Familie sei Musiala der Favorit, sagte Matthäus: «Mein Sohn hat etliche Musiala-Trikots, in jeder Kindergröße. Musiala war bei ihm immer schon der große Favorit.»