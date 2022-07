Matthäus über «Theater» um Lewandowski: «Schadet dem Verein»

München (dpa) - «Ich wünsche mir, dass das Theater um Robert Lewandowski schnell vorbei ist», sagte der 61-Jährige der «Bild». «Es nervt, es schadet der Mannschaft, das schadet dem Verein. Die Mannschaft leidet unter der Situation, sie diskutiert. Das schadet dem Mannschaftsgefüge.»

Neues Angebot aus Barcelona?

Der 33 Jahre alte Lewandowski will den deutschen Rekordmeister aus München verlassen und zum FC Barcelona wechseln. Nicht bekannt ist, ob das laut Medienberichten geplante neue Angebot der Katalanen von 50 Millionen Euro Ablöse plus Boni bei den Bayern eingereicht wurde. Dem Vernehmen nach wären die Bayern ab dieser Summe verhandlungsbereit. Stand jetzt gilt die Aussage der Club-Bosse, dass Lewandowski seinen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag erfüllen soll. Der polnische Angreifer war am Mittwoch in das Bayern-Training in der Sommer-Vorbereitung eingestiegen.

«Mit einem so verdienten Spieler wie Robert setze ich mich an den Tisch und finde die beste Lösung», sagte Matthäus. «Ich sehe im Vorgehen von Barcelona und Lewandowski keinen großen Unterschied zu dem, wie es bei Bayern mit Mané lief und nun mit de Ligt laufen könnte: Der interessierte Verein und Spieler finden eine Lösung, das wird klar kommuniziert. Und dann finden die Vereine eine Lösung.»

Die Bayern hatten zuletzt Starstürmer Sadio Mané vom FC Liverpool geholt und arbeiten an einer Verpflichtung des niederländischen Verteidigers Matthijs de Ligt von Juventus Turin. Italienischen Medienberichten zufolge will der italienische Rekordmeister mindestens 90 Millionen Euro für de Ligt bekommen. Bayern bietet angeblich etwa 60 Millionen plus Boni für den 22-Jährigen, der seit dem Sommer 2019 für Juventus spielt.