Matthias Schweighöfer rasselte durch Führerscheinprüfung

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.09.2025 09:14

Matthias Schweighöfer plaudert über seinen Fehlstart beim Führerschein – und verrät, wie Autofahren mit Ruby O. Fee für ihn zur echten Auszeit wird.

Matthias Schweighöfer
© Christophe Gateau/dpa

Leute

Berlin (dpa) - Er genießt stundenlange Autofahrten mit seiner Freundin an seiner Seite. Die Anfänge des Autofahrers Matthias Schweighöfer verliefen jedoch stockend: «Meinen Führerschein habe ich mit 18 gemacht - bei der Theorie bin ich beim ersten Mal durchgefallen», sagte der 44-Jährige der «Bild»-Zeitung. 

Die Straßenverkehrsregeln bereiten ihm inzwischen offenbar keine Probleme mehr. Sein Punktestand in Flensburg? «Ist momentan bei null», sagte Schweighofer. Er sei ein ruhiger Fahrer, «der nicht unnötig aufs Gas drückt».

Sehr gerne sitzt er mit seiner Freundin Ruby O. Fee im Auto: «Autofahren ist wie eine gute Therapiestunde. Ruby und ich könnten stundenlang irgendwo hinfahren. Wir führen eine gute Kommunikation. Manchmal schweigen wir auch einfach nur im Auto. Das ist dann eine gute Stille.»

Der Schauspieler hat auch Musiktipps für eine Spritztour in «einer lauen Sommernacht mit offenem Fenster»: «Brasilianischer Jazz, Bon Iver, auch mal Hiphop. Oder ein Coldplay-Album!»

© dpa-infocom, dpa:250910-930-18526/1
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee
«Manchmal schweigen wir auch einfach nur im Auto. Das ist dann eine gute Stille.» (Archivbild)© Felix Hörhager/dpa
«Manchmal schweigen wir auch einfach nur im Auto. Das ist dann eine gute Stille.» (Archivbild)
© Felix Hörhager/dpa

