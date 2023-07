Fukuoka (dpa) - Die Berlinerin egalisierte dabei in 57,05 Sekunden ihren am Vortag im Zwischenlauf aufgestellten deutschen Rekord. Mit seiner Finalzeit von 58,88 Sekunden blieb Matzerath 14 Hundertstelsekunden über seinem Rekord, den er im Vorlauf am Sonntag aufgestellt hatte. Weltmeister wurden die Chinesen Qin Haiyang (57,69) und Zhang Yufei (56,12).