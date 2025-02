Mavericks gehen nach Doncic-Deal in Cleveland unter

Cleveland (dpa) - Die Dallas Mavericks haben nach dem überraschenden Abgang von Luka Doncic und Maxi Kleber in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine heftige Niederlage kassiert. Bei den Cleveland Cavaliers verlor das Team aus Texas mit 101:144 (46:91). Schon zur Halbzeit lag Dallas mit 45 Punkten zurück. Cleveland, das nun als erstes Team der Liga 40 Saisonsiege eingefahren hat, stellte mit 91 Punkten in der ersten Halbzeit und 50 Punkten im ersten Viertel zwei Club-Rekorde auf.

Superstar Doncic und Kleber wurden am Wochenende spektakulär zu den Los Angeles Lakers getauscht. Im Gegenzug kam Anthony Davis zu den Mavs, der Center fehlte in Cleveland aber noch genauso wie der verbliebene Starspieler Kyrie Irving.

Doncic veröffentlicht emotionales Statement

In einem Brief verabschiedete sich Doncic von den Mavericks und der Stadt Dallas: Der 25 Jahre alte Slowene schrieb, dass er dachte, er würde seine Karriere in Dallas verbringen und dass er der Stadt «so sehr eine Meisterschaft bescheren wollte».

Doncic war 2018 im Draft im Tausch zu den Mavericks gekommen, seine erste Saison war die letzte von Dirk Nowitzki bei dem Club. Als legitimer Nachfolger avancierte Doncic zum Rookie des Jahres, dann zum All-Star und in der Vorsaison führte er die Mavericks erstmals wieder in ein NBA-Finale.

Sein letztes Spiel absolvierte der Slowene an Weihnachten, seitdem fehlte er verletzt. Nach 422 Spielen verabschiedet er sich nun mit diversen Bestmarken und als einer der besten Spieler der Mavericks-Geschichte aus Dallas. «Vielen Dank nicht nur dafür, dass du meine Freude in unseren schönsten Momenten geteilt hast, sondern auch dafür, dass du mich aufgemuntert hast, als ich es am meisten brauchte», schrieb Doncic.

Vater von Doncic: Er hat das nicht verdient

Aufmunterung könnte der Slowene aktuell gut gebrauchen. Von dem Tausch sollen auch die Spieler selbst überrascht worden sein. «Luka hat das absolut nicht verdient. Er hat Dallas wirklich respektiert», sagte Sasa Doncic, Lukas Vater, im slowenischen Fernsehen.

Sein Sohn schaut nun bereits nach vorn. In einem kurzen Post schrieb er zu der Verkündung seines Wechsels zu den Lakers: «Dankbar für diese großartige Gelegenheit. Basketball bedeutet mir alles und egal, wo ich das Spiel spiele, ich werde es mit der gleichen Freude, Leidenschaft und dem gleichen Ziel tun – Meisterschaften zu gewinnen.»