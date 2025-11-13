Max Bahr bald keine Notunterkunft mehr

Grund hierfür sind die zuletzt stetig weniger werdenden Asylbewerber. Zudem ist der letzte Bewohner bereits ausgezogen.

Die Stadt Hagen hatte das Gelände an der Eckeseyer Straße bereits vor zwei Jahren gekauft. Sie will das dortige Gebäude als Lagerraum nutzen, auf der bisherigen Parkplatzfläche ist Platz für eine große und zeitgemäße Feuerwache.

﻿Das entsprechende Bebauungsplanverfahren hatte der Rat im Mai auf den Weg gebracht.