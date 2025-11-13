Max Bahr bald keine Notunterkunft mehr
Der Mietvertrag für die Flüchtlings-Notunterkunft im ehemaligen Max Bahr an der Eckeseyer Straße läuft Ende Oktober 2026 aus. Eine Verlängerung ist nicht geplant. Die Bezirksregierung Arnsberg bestätigt auf unsere Nachfrage, dass der Mietvertrag Ende Oktober kommenden Jahres ausläuft und aller Voraussicht nach nicht verlängert wird.
Veröffentlicht: Mittwoch, 12.11.2025 20:35
Grund hierfür sind die zuletzt stetig weniger werdenden Asylbewerber. Zudem ist der letzte Bewohner bereits ausgezogen.
Die Stadt Hagen hatte das Gelände an der Eckeseyer Straße bereits vor zwei Jahren gekauft. Sie will das dortige Gebäude als Lagerraum nutzen, auf der bisherigen Parkplatzfläche ist Platz für eine große und zeitgemäße Feuerwache.
Das entsprechende Bebauungsplanverfahren hatte der Rat im Mai auf den Weg gebracht.