Max Bahr bald keine Notunterkunft mehr

Die Bezirksregierung Arnsberg bestätigt auf unsere Nachfrage, dass der Mietvertrag aller Voraussicht nach nicht verlängert wird. Grund hierfür sind die zuletzt stetig weniger werdenden Asylbewerber. Zudem ist Mittwoch (12. November) der letzte Bewohner dort ausgezogen.

Zuletzt gab es seitens der Stadt Überlegungen, das Gebäude für die Feuerwehr zu nutzen. Aufgrund der Flüchtlingssituation wurde das allerdings hinten angestellt. Man ziehe weiterhin eine Nutzung der Fläche in Betracht, so die Stadt Hagen. Wie genau das aussehen könnte, müsse dann der Rat entscheiden.