Max Giesinger will kein «Social-Media-Hampelmann» sein

Veröffentlicht: Sonntag, 05.10.2025 08:00

Max Giesinger fühlt sich im Social-Media-Trubel fehl am Platz. Warum der Musiker mit Tiktok & Co. hadert – und was das für Newcomer bedeutet.

Sänger Max Giesinger
© Georg Wendt/dpa

Popmusik

Köln/Hamburg (dpa) - Popmusiker Max Giesinger (37) fremdelt mit sozialen Medien als Werbeplattform der Musikbranche. «Heutzutage musst du gefühlt 200 Reels und 300 Tiktoks machen und der Lauteste auf Social Media sein, um überhaupt gehört zu werden», sagte Giesinger der Deutschen Presse-Agentur. «Und das war jetzt nicht der ursprüngliche Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen, dass ich irgendwie der Social-Media-Hampelmann bin. Früher war das schon ein bisschen entspannter.»

Warum es Newcomer aus Sicht Giesingers heute schwerer haben

Der in Hamburg lebende Musiker aus der Nähe von Karlsruhe glaubt, dass es heute schwieriger geworden ist, sich als Künstler zu etablieren. «Es kann einfach jeder zu Hause Musik produzieren. Jeder hat die Chance auf einen viralen Tiktok-Hit, kann aber genauso schnell wieder weg sein vom Fenster.»

Der Popstar, der 2016 mit «80 Millionen» seinen Durchbruch schaffte, veröffentlichte vergangene Woche sein fünftes Album «Glück auf den Strassen». Giesinger kündigte zudem an, nach seinen Konzerten im Herbst und Sommer eine Bühnenpause einzulegen.

