«Maxton Hall» für Bayerischen Fernsehpreis nominiert

München (dpa) - Die Erfolgsserie «Maxton Hall - Die Welt zwischen uns» auf Prime Video ist für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert. Medienminister Florian Herrmann (CSU) lobte die Produktion der Ufa Fiction als modernes Märchen in einer illustren Collegewelt, das die Gefühlswelt eines Teenagers auslote. Auch die gefeierte ARD-Degeto-Produktion«Die Zweiflers» über das Porträt einer jüdischen Familie in Deutschland und die Netflix-Serie «Liebes Kind» über das Drama um eine vermisste Frau gehen ins Rennen um eine Auszeichnung als beste fiktionale Serie.

Der Blaue Panther - TV & Streaming Award wird am 23. Oktober in zahlreichen Kategorien verliehen. Die Show in der BMW Welt in München ist ab 22.45 Uhr auch im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen. Durch den Abend führen der Moderator Steven Gätjen und die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier. Bis 30. September läuft zudem noch die Abstimmung für den Publikumspreis für den beliebtesten Social Media Content. Nominiert sind hier Bodo Wartke und Marti Fischer für «Barbaras Rhabarberbar», Sophia-Lin Schirmer für ihre Frage «Wieso gibt es keinen Elternführerschein?» und Tahsim Durgun für «Danke, hier das Rezept».