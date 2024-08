Medien: Goretzka nicht im Bayern-Kader für Pokal-Auftakt

München (dpa) - Leon Goretzka steht Medienberichten zufolge nicht im Kader des FC Bayern München für das heutige Auftaktspiel im DFB-Pokal beim SSV Ulm. Wie der «Kicker» und der Sender Sky am Nachmittag meldeten, wurde der 29-Jährige nicht nominiert, obwohl er gesund und fit sei. Eine offizielle Kaderliste veröffentlichten die Münchner zunächst nicht - Anpfiff im Stadion des Fußball-Zweitligisten ist um 20.45 Uhr (ZDF und Sky). Trainer Vincent Kompany hatte bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag noch offen gelassen, wen er in den Kader holt.

Goretzka hatte die Heim-Europameisterschaft verpasst und auch bei den Bayern immer wieder einen schlechten Stand, vor allem unter Ex-Coach Thomas Tuchel. Dennoch kam der Mittelfeldspieler zu etlichen Einsätzen, unter anderem wegen vieler Verletzungsausfälle. Er hat in München noch einen Vertrag bis 2026.