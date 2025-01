Medien: Knorr und Dahmke fehlen Handballern gegen Italien

Herning (dpa) - Deutschlands Handballer müssen im wichtigen WM-Hauptrundenspiel gegen Italien auf Spielmacher Juri Knorr und Linksaußen Rune Dahmke verzichten. Das Duo fällt Berichten der ARD-«Sportschau» und der «Bild» zufolge wegen eines grippalen Infekts für die Partie am Abend (18.00 Uhr/ZDF und Sportdeutschland.TV) aus. Der Deutsche Handballbund kommentierte das nicht und verwies auf die Kaderbekanntgabe zwei Stunden vor der Partie.

Knorr hatte bereits nach der 30:40-Pleite gegen Titelverteidiger Dänemark von Halsschmerzen berichtet und am Mittwoch auch nicht trainiert. Dafür soll Franz Semper erstmals bei dieser Endrunde im DHB-Aufgebot stehen. Der Rückraumspieler war bisher wegen muskulärer Probleme nicht zum Einsatz gekommen.

Michalczik-Einsatz am Samstag möglich

Zudem rückt Marian Michalczik nachträglich in das deutsche WM-Aufgebot. Nach Angaben des DHB soll der 27 Jahre alte Spielmacher vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf am Abend im Team-Quartier in Silkeborg eintreffen. Michalczik könnte somit am Samstag im letzten Hauptrundenspiel des Olympia-Zweiten gegen Tunesien erstmals mitwirken.