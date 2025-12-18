Medien: Venezuelas Vizepräsidentin übernimmt Regierung

Der Oberste Gerichtshof in Venezuela hat örtlichen Medienberichten zufolge angeordnet, dass Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die Führung des Landes übernimmt. Dies gab die Präsidentin des Gerichts bekannt - einen Tag nach der gewaltsamen Festnahme von Präsident Nicolás Maduro im Rahmen eines US-Militäreinsatzes.

Veröffentlicht: Sonntag, 04.01.2026 02:45